Ganze Familie ausgelöscht: Armbrust-Killer von Marzahn vor Gericht

Die Leichen der Frau und der beiden Kinder wurden am 3. November 2024 in einer Wohnung in Berlin-Marzahn gefunden. © Dominik Totaro

Er soll nicht nur die 31-Jährige, sondern auch die gemeinsamen Kinder umgebracht haben.

Mit einer Armbrust soll der gebürtige Heidelberger im Oktober vergangenen Jahres mehrfach auf seine Opfer in der gemeinsamen Wohnung in Berlin-Marzahn geschossen haben.

Auf seine fünf und sechs Jahre alten Töchter habe der Mann, ein Deutscher, zudem mit einem Messer eingestochen, so die Erkenntnisse der Anklage. Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Grausamkeit als Mordmerkmal vor.

Die Anklage gegen die 37-Jährigen enthält nach Gerichtsangaben keine Ausführungen über ein mögliches Motiv. Den Angaben nach hat sich der Mann bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Die Leichen der Frau und der beiden Kinder waren am 3. November 2024 in der Wohnung gefunden worden. Der mutmaßliche Täter war zu diesem Zeitpunkt den Ermittlungen nach nicht mehr in Berlin. Er wurde kurze Zeit später nach Justizangaben in Heidelberg bei Verwandten gefasst.