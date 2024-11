Drei Menschen in Marzahn tot: Täterverdächtiger gesucht

Vor einem Berliner Wohnhaus, in dem am heutigen Sonntag drei Leichen gefunden wurden, sind Kerzen aufgestellt. © Dominik Totaro

Um kurz nach 14 Uhr wurden am Sonntag in einer Wohnung in der Ludwig-Renn-Straße drei Personen leblos aufgefunden, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen aufgrund der "Auffindesituation" der getöteten Menschen von einem Tötungsdelikt aus.

Mehrere Medien hatten berichtet, dass es sich um eine 31 Jahre alte Mutter und ihre fünf und sechs Jahre alten Töchter handeln soll.

Die Tat soll nach Informationen von "RTL" mehrere Tage zurückliegen. Demnach nahmen Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus einen unangenehmen Geruch aus der Wohnung der Familie wahr und verständigten die Polizei.