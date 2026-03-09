Gewaltvolle Beziehung endet im Horror-Sturz: Frau querschnittsgelähmt

Berlin - Die Beziehung war von Gewalt geprägt. Trotz der Vergehen ihres Partners hatte eine 36-Jährige immer Hoffnung - bis ein Sturz sie in den Rollstuhl zwang. Nun steht er vor Gericht .

Der Mann soll seine Partnerin (36) am offenen Fenster so heftig geschüttelt haben, dass sie aus dem vierten Stock stürzte. (Symbolfoto) © Maurizio Gambarini/dpa

Bei der letzten Tat soll er die Frau in einem Gerangel am offenen Fenster in seiner im vierten Stock gelegenen Wohnung derart geschüttelt haben, dass sie das Gleichgewicht verlor und in die Tiefe stürzte. Die damals 35-Jährige erlitt innere Verletzungen und eine Durchtrennung der Wirbelsäule. Sie ist seitdem querschnittsgelähmt.

Fünf Taten in der Zeit von April 2021 bis Oktober 2022 werden dem 36-Jährigen zur Last gelegt. Die Anklage lautet unter anderem auf schwere Körperverletzung. Vier der Fälle gestand der Mann zu Prozessbeginn im Wesentlichen.

Weil er sich provoziert oder versetzt gefühlt habe, sei es zu Gewalt gekommen. Eine Verantwortung für den Sturz wies er jedoch zurück. Er sei zu dem Zeitpunkt zwar in der Wohnung in Berlin-Köpenick gewesen, aber nicht in der Nähe seiner damaligen Lebensgefährtin.

Die Frau wurde im Rollstuhl in den Gerichtssaal geschoben. Nach einjähriger Partnerschaft sei es zum ersten massiven Übergriff gekommen, schilderte sie. Er habe sie verbal erniedrigt, sie zu Boden gebracht, sich auf sie gesetzt, ihr sein Knie ins Gesicht gestoßen.

"Plötzlich war er nicht mehr er selbst", sagte die Frau. Bei einer anderen Tat habe er die Tür zu ihrem Badezimmer mit der Faust durchschlagen, sie in die Badewanne gedrückt und mit seinen Händen ihren Unterkiefer gequetscht.