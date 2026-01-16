IS-Anhänger (19) wollte Berliner Israel-Botschaft sprengen: So kommt er davon

Berlin - Er überlegte, Israels Botschaft in Berlin in die Luft zu jagen: Ein 19-jähriger Anhänger der islamistischen Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) ist zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt worden.

Akhmad E. (19) wurde wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat in Tateinheit mit versuchter Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, wegen Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland sowie wegen Betruges in zwei Fällen verurteilt. (Archivbild) © Christophe Gateau/dpa

Das Berliner Kammergericht sah es am Freitag als erwiesen an, dass Akhmad E. im Internet in die islamistische Szene abrutschte und 2024 begann, einen Anschlag in Deutschland zu planen. Laut Anklage zog er die israelische Botschaft als Ziel in Betracht.

Nach Überzeugung des Senats suchte der damals 18-Jährige online nach Anleitungen für den Bau von Sprengsätzen. Wenige Wochen später gab er das Vorhaben auf, als er merkte, dass die nötigen Chemikalien nicht freiverkäuflich waren. Im Netz soll er nach Enthauptungsvideos gesucht haben.

Außerdem nahm er über eine Chatplattform Kontakt zum sogenannten Islamischen Staat auf, übersetzte Propagandamaterial ins Russische und Tschetschenische und wollte nach Afghanistan reisen, um sich der Gruppe anzuschließen.

Um Geld dafür zu bekommen, schloss er mehrere Handyverträge ab und verkaufte die Geräte weiter, ohne die Raten zu zahlen.

Bei der versuchten Ausreise nach Dammam in Saudi-Arabien über Istanbul am 20. Februar 2025 griff ihn die Polizei am Flughafen Berlin-Brandenburg auf. Damals sprach er von einer Pilgerfahrt nach Mekka.