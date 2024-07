Jogger im Wahn erstochen: Messer-Mann kommt in Psycho-Klinik

Berlin - Knapp acht Monate nach einem tödlichen Messerangriff auf einen Jogger im Plänterwald hat das Berliner Landgericht die dauerhafte Unterbringung des Täters in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

Der 35-Jährige trug bei seiner Verhaftung einen "I LOVE BERLIN"-Herzchen-Hoodie. © Morris Pudwell

Im Wahn und von inneren Stimmen angetrieben habe der 35-Jährige auf den ihm unbekannten 29 Jahre alten Jogger eingestochen. Wegen einer schweren psychischen Erkrankung sei der Beschuldigte schuldunfähig.

Die beiden Männer waren sich am Abend des 20. November 2023 zufällig begegnet. Laut Ermittlungen hatte der 35-Jährige gegen 21.20 Uhr auf dem Uferweg an der Spree in Berlin-Treptow auf den 29-Jährigen, der ihm entgegenkam, eingestochen.

Das Opfer habe mehrere Stichverletzungen im Halsbereich erlitten. Der Grafikdesigner starb noch am Tatort. Juristisch handele es sich um einen Totschlag, so das Gericht. Das Urteil entsprach den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung.

"Eine schreckliche Tat, die fassungslos macht - nicht nur das Tatgeschehen, sondern auch der Vorlauf", sagte Richterin Sylvia Busch. Es habe vor dem Messerangriff Hinweise auf mögliche Gefahren durch den 35-Jährigen gegeben.