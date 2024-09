Kontrahent beleidigte Mutter: Messer-Killer aus Wilmersdorf angeklagt

Berlin - Nach einem eigentlich harmlosen Streit tötete ein junger Mann (25) in Wilmersdorf einen 24-Jährigen. Nun muss er sich wegen Totschlags vor dem Landgericht Berlin verantworten.

Nach dem mutmaßlichen Totschlag in Wilmersdorf waren Ende Juni zahlreiche Beamte im Einsatz. © Fabian Sommer/dpa

Laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft ereignete sich der tödliche Angriff am 23. Juni gegen 15.40 Uhr in einem Hausflur an der Uhlandstraße.

Demnach hatte der Angeschuldigte zunächst mit seinem späteren Opfer und zwei weiteren Bekannten in einer Wohnung gemeinsam Alkohol getrunken.

Die beiden Männer gerieten im weiteren Verlauf in eine Auseinandersetzung, bei der sie sich gegenseitig mit Schnapsfläschchen bewarfen und beleidigten.

Dabei verunglimpften die Streithähne den Angaben nach auch die Mutter des jeweils anderen. Als sich der Streit später in das Treppenhaus verlagerte, stach der 25-Jährige mit einem Messer in Richtung des rechten Schlüsselbeins und zweimal in den Rücken des 24-Jährigen.