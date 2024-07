Lebenspartner getötet und dessen Tante überfallen: Mordanklage!

Berlin - In Berlin-Marzahn soll ein 37-Jähriger zunächst seinen Partner (†63) getötet und dann dessen Tante (86) überfallen haben. Dafür soll ihm bald der Prozess gemacht werden.

Nach der Tat sicherten die Einsatzkräfte vor Ort Spuren. © Morris Pudwell

Die Staatsanwaltschaft klagte den Mann wegen Mordes und Raubes mit Todesfolge sowie räuberischer Erpressung und Körperverletzung an.

Der Angeklagte hatte den 63-Jährigen über eine Dating-Plattform kennengelernt und lebte zum Tatzeitpunkt mit in dessen Wohnung.

Nach bisherigem Ermittlungsstand suchte der 37-Jährige seinen Partner am 27. November vergangenen Jahres im Schlafzimmer auf, nachdem dieser bereits zu Bett gegangen war.

Dann erstickte er den 63-Jährigen mit einem Kissen und erdrosselte ihn zugleich mit dem anderen Arm.

Um Spuren zu verwischen, schüttete er Chlorreiniger über den Kopf des Verstorbenen.

Laut Staatsanwaltschaft soll er nicht nur heimtückisch, sondern auch aus Habgier gehandelt haben. Es sei ihm darum gegangen, an das Mobiltelefon, die EC-Karte und den Schlüsselbund zu gelangen.

So kam der Angeklagte auch an den Ersatzschlüssel zur Wohnung der Tante des Opfers. Doch nachdem er sich Zugang verschafft hatte, wurde er im Flur von der 86-Jährigen bemerkt. Der Mann schubste diese, hielt ihr Mund und Nase zu und zwang sie so, ihm 115 Euro zu geben. Dann ergriff er die Flucht.