Linke Terroristen nach 30 Jahren Flucht am BER festgenommen

Für die mutmaßlichen Links-Terroristen Peter K. und Thomas W. hat in der Nacht zu Donnerstag eine 30-jährige Flucht in Berlin ihr Ende gefunden.

Von Thorben Gotthardt

Berlin - Am 17. März 2025 beginnt am Kammergericht Berlin der Prozess gegen Peter K. (65) und Thomas W. (62), die Mitte der 1990er Jahre einen Anschlag auf ein Abschiebegefängnis in der Hauptstadt geplant haben sollen.

Die gesuchten Terroristen sollen von der Bundespolizei direkt auf dem Rollfeld festgenommen worden sein. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa Bisher ging man davon aus, dass der Prozess in Abwesenheit der Angeklagten durchgeführt werden sollte, doch das hat sich nun als Irrtum erwiesen, denn die Beschuldigten sollen sich in der Nacht zu Donnerstag am BER den Behörden gestellt haben. Nach B.Z.-Informationen landeten die beiden um kurz vor Mitternacht mit einer Maschine der Fluggesellschaft Iberia aus Madrid kommend auf dem Hauptstadtflughafen und ließen sich noch auf dem Rollfeld widerstandslos von Bundespolizisten festnehmen. Anschließend wurden die Männer der Berliner Polizei übergeben und sitzen jetzt bis zum Beginn des Prozesses in Untersuchungshaft, wie das zuständige Kammergericht dem Boulevardblatt bestätigte. Zuvor sollen die Gesuchten der Generalbundesanwaltschaft ihre Rückkehr über ihre Anwälte angekündigt haben. Damit endet ihre 30 Jahre andauernde Flucht vor den deutschen Behörden.

Peter K. und Thomas W. sollen Teil des "K.O.M.I.T.E.E." gewesen sein und einen Anschlag geplant haben