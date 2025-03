Skurriler Fall: Prozess gegen Linksterroristen beginnt 30 Jahre später und ohne die Angeklagten

In den 1990er Jahren planen Mitglieder einer linken Terrorgruppe einen Anschlag auf ein Abschiebegefängnis in Berlin. Knapp 30 Jahre später beginnt der Prozess.

Von Christoph Carsten

Berlin - In den 1990er Jahren planten Mitglieder einer linken Terrorgruppe einen Anschlag auf ein Abschiebegefängnis in Berlin. Nur ein Zufall verhinderte Schlimmeres, die Täter setzten sich nach Südamerika ab. Knapp 30 Jahre später beginnt nun der Prozess am Kammergericht Berlin.

Anders als der geplante Anschlag in Berlin gelang das Sprengstoffattentat auf ein Kasernengebäude im brandenburgischen Bad Freienwalde (Oder) im Jahr 1994 - hier ein Blick auf die zerstörte Kantine. (Archivbild) © DPA Die Angeklagten Peter K. (65) und Thomas W. (62) allerdings werden zum Verfahren ab dem 17. März nicht vor Gericht erscheinen - sie leben bis heute in Venezuela, wo ihnen 2021 von der Regierung Asyl als politisch Verfolgte gewährt wurde. Die beiden früheren Mitglieder der Vereinigung "Das K.O.M.I.T.E.E" planten laut Staatsanwaltschaft im April 1995 zusammen mit ihrem bereits verstorbenen Komplizen Bernhard H. einen Sprengstoffanschlag auf ein Abschiebegefängnis in Berlin-Grünau. Damit wollte die Gruppe laut eigener Aussage die Abschiebung von Menschen kurdischer Herkunft verhindern und die Arbeiterpartei Kurdistans - besser bekannt als PKK - unterstützen, die von einigen Staaten, darunter die Türkei, die USA wie auch Deutschland, als terroristische Vereinigung eingestuft wird. Gerichtsprozesse Berlin Hamas in Deutschland aktiv? Mutmaßliche Terroristen vor Gericht "Das K.O.M.I.T.E.E." existierte als feste Vereinigung spätestens seit dem Herbst 1994. Mit Brand- und Sprengstoffanschlägen auf staatliche Einrichtungen sollten gesellschaftspolitische Veränderungen gemäß der linken Ideologie der Gruppe herbeigeführt werden. Peter K. und Thomas W. wird vorgeworfen, in der Nacht zum 11. April 1995 zusammen mit ihrem Komplizen mehrere mit einem Sprengstoffgemisch befüllte Propangasflaschen auf einem Parkplatz in der Nähe des sich im Bau befindlichen Gefängnisses in Grünau umgeladen zu haben.

Anschlag in Berlin scheitert durch einen Zufall