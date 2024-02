Mann in der "Alex-Wache" misshandelt: Vier Berliner Polizisten angeklagt

Berlin - Tatort Polizeiwache: In Berlin sollen vier Beamte gemeinsam einen 21-Jährigen misshandelt haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Anklage erhoben.

Auf der Wache am Alexanderplatz soll sich im Juli 2021 Unvorstellbares zugetragen haben. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Im Zentrum der ungeheuerlichen Vorwürfe stehen ein heute 35-jähriger ehemaliger Polizeibeamter der sogenannten "Alex-Wache" und drei seiner früheren Kollegen im Alter von 26, 27 und 30 Jahren.

Laut Staatsanwaltschaft hatte ein junger Mann am 16. Juli 2021 gegen 2 Uhr in der Nacht die Wache am Alexanderplatz aufgesucht, um den Verlust seines Portemonnaies anzuzeigen.



Im Eingangsbereich soll der 35-jährige Polizist zunächst den Arm des Besuchers nach unten gedrückt haben, möglicherweise, um dessen Gestikulieren zu unterbinden.

Als der 21-Jährige einen anderen Polizisten auf das Verhalten seines Kollegen aufmerksam machte, soll Letzterer den jungen Mann mit "einem kraftvollen Schlag" zu Boden gebracht haben.

Während der 35-Jährige weiter auf sein Opfer einschlug, sicherten seine Kollegen das Geschehen ab. Der Angegriffene soll zwischenzeitlich sogar bewusstlos geworden sein. Im Anschluss sollen die Polizisten versucht haben, den Angriff mithilfe einer ausgedachten Geschichte zu vertuschen.

Sie behaupteten, der 21-Jährige habe ein Feuerzeug und ein Handy auf sie geworfen, woraufhin sie ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet hätten.