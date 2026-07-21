21.07.2026 15:59 Mann lebt mit Familie 16 Monate in Berliner Hotel und zahlt keinen Cent: "Ich habe alle Register gezogen"

Ein 55-Jähriger soll sich mehr als ein Jahr lang mit seiner Partnerin und zwei Kindern in einem Berliner Hotel einquartiert haben, ohne zu zahlen.

Von Anne Baum Berlin - Er tischte Lügengeschichten auf und blieb einfach: Ein 55-Jähriger soll sich mehr als ein Jahr lang mit seiner Partnerin und zwei Kindern in einem Berliner Hotel einquartiert haben, ohne auch nur einen Cent zu zahlen.

Von April 2023 bis August 2024 machte es sich der Mann ohne zu bezahlen in einem Hotel in Berlin-Köpenick gemütlich. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Das Amtsgericht Tiergarten verurteilte ihn nun wegen besonders schweren Betrugs zu dreieinhalb Jahren Haft und ordnete die Einziehung von 107.000 Euro an. In das Urteil wurde eine frühere Strafe wegen Betrugs einbezogen. Der Angeklagte habe eine "gewisse Unverfrorenheit" an den Tag gelegt, clever Geschichten erzählt, makaber eine Krebsbehandlung und einen abgebrannten Wohnwagen erfunden, sagte die Vorsitzende Richterin. Von April 2023 bis August 2024 habe er "Kost und Logis für vier Personen erschlichen". Dabei habe er auch mit fingierten E-Mails agiert, eine Kostenübernahme durch einen Automobilclub vorgetäuscht und das Hotel "bewusst in die Irre geführt". Gerichtsprozesse Berlin Palliativarzt zu lebenslanger Haft verurteilt: Jetzt geht er dagegen vor! Der Angeklagte hatte sich für seinen Dauer-Aufenthalt ein Hotel in Berlin-Köpenick ausgesucht. Er sei an Krebs erkrankt und für eine Therapie an der Berliner Charité in Behandlung, erzählte er an der Rezeption. Dazu sei er mit einem Wohnwagen angereist. Weil die mobile Unterkunft allerdings abgebrannt sei, müsse er anderweitig unterkommen, gab er im Hotel vor.

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