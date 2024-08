Mann vor 50 Jahren an Berliner Mauer hinterrücks erschossen: Wann fällt das Urteil?

Der heute 80-Jährige soll 1974 einen Polen am Grenzübergang Friedrichstraße von hinten erschossen haben. © Sebastian Gollnow/dpa

Einer der Gründe dafür ist das Gutachten einer Historikerin, aus der sich weitere Fragen ergeben haben, die zu klären sind. Angeklagt ist ein heute 80-Jähriger aus Leipzig. Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft ihm heimtückischen Mord vor.

Vom Bundesarchiv sind dem Gericht nach Angaben des Vorsitzenden Richters Bernd Miczajka zudem weitere Unterlagen zugesichert worden. Es geht dabei um Skizzen von dem belebtesten Grenzübergang zwischen Ost und West, der wegen der oft schmerzhaften Verabschiedungen als "Tränenpalast" bekannt ist.

Der Angeklagte, damals Oberleutnant, soll am 29. März 1974 dem 38-jährigen Polen Czesław Kukuczka am Grenzübergang Friedrichstraße aus zwei Meter Entfernung gezielt von hinten in den Rücken geschossen haben, so die Anklage. Die Verteidigerin des deutschen Angeklagten hatte zu Prozessbeginn erklärt, ihr Mandant bestreite die Vorwürfe.

Ein heute 83-Jähriger, der rund zwei Monate nach dem Tod des Polen zum Leiter der Arbeitsgruppe Sicherheit und Terrorabwehr ernannt wurde und zuvor bereits mit deren Organisation befasst war, will von diesem Vorgang damals nichts erfahren haben.