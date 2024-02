Nach Clan-Mord auf den "Maientagen" in der Hasenheide: Urteil gesprochen!

Das Opfer war am 30. April 2022 bei einem Streit zweier Gruppen im Park Hasenheide erstochen worden. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Das Gericht befand den Hauptangeklagten Omar O. (22) in dem Verfahren um die Tötung von Mohamed R. (†25) des Mordes für schuldig und verurteilte ihn zu einer Jugendstrafe von acht Jahren.

Der 22-Jährige hatte das spätere Opfer auf dem Neuköllner Volksfest "Maientage" zusammen mit anderen angegriffen und mehrfach mit einem Messer zugestochen. Dabei nahm er laut Gericht "den Tod des Geschädigten billigend in Kauf".

Dem 21-jährigen Mitangeklagten konnte hingegen kein Tötungsvorsatz nachgewiesen werden. Gegen ihn verhängte das Gericht wegen Beteiligung an einer Schlägerei einen Dauerarrest von zwei Wochen.

Bei Omar O. sah die Kammer zusätzlich die Mordmerkmale der Heimtücke und der niedrigen Beweggründe als erfüllt an. In der mündlichen Urteilsbegründung hieß es am Freitag, der Hauptangeklagte habe die Arg- und Wehrlosigkeit von Mohamed R. auf dem Volksfest ausgenutzt.

Sein Motiv - Rache für eine frühere Demütigung - sei darüber hinaus als niedriger Beweggrund anzusehen, so der Vorsitzende.