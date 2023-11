Nach Familiendrama in Berlin: 24-Jährige wegen heimtückischen Mordes angeklagt

Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten vor, ihren eigenen Sohn ermordet zu haben. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Die junge Frau muss sich wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen vor dem Landgericht Berlin verantworten, wie die Behörde am heutigen Mittwoch mitteilte.

Ihr wird vorgeworfen, ihrem Kind am 2. Oktober 2023 eine große Menge Schlaf- und Schmerzmittel verabreicht zu haben, die jedoch nicht zum Tod des kleinen Jungen geführt hätten.

Die Mutter, die bereits vorab ihren eigenen Tod geplant habe, nahm ebenfalls Schlaf- und Schmerzmittel ein und spritzte sich zudem intravenös Insulin, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte.

Anschließend soll sie sich in eine Badewanne gelegt und währenddessen ihren Sohn an ihre Brust gedrückt haben, sodass dessen Kopf unter Wasser lag, was schließlich zum Ertrinken des Kleinkinds geführt habe.