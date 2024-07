Nach Farbattacke auf Weltzeituhr: Klimaaktivisten verurteilt!

Lina Schinköthe (r.) war beteiligt an der Farbattacke auf die Weltzeituhr. © Hannes P. Albert/dpa

Zu den Angeklagten gehörte die 24-jährige Lilli Gomez. Am Mittwoch beteiligte sie sich nach eigenen Angaben am Flughafen Köln/Bonn an einer Störaktion, die den Betrieb dort für etwa drei Stunden lahmlegte.

"Ich werde mich auch in den nächsten Wochen an Protesten beteiligen. Auch wieder an Flughäfen", sagte die 24-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Prozesses.

Am Morgen wurde der Betrieb am Frankfurter Flughafen für Stunden mit einer Klebeaktion von Klimademonstranten auf den Landebahnen lahmgelegt.

Die Studentin ist nach eigenen Angaben mehrfach vorbestraft und rechnet mit weiteren Verfahren. Im aktuellen Verfahren sollte sie nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für neun Monate in Haft. Ihre Verteidigerin hatte Freispruch gefordert.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.