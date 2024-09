Narzisst tötet völlig Fremden auf der Straße und nimmt Geisel: Solange muss er in den Knast!

Berlin - Ein 25-Jähriger tötete Ende Februar in Friedrichshain einen völlig Fremden auf der Straße. In Niedersachsen nahm er später eine Frau als Geisel. Nun ist der Mann vor dem Landgericht Berlin verurteilt worden.

Ein 25-Jähriger aus Niedersachsen muss nach einem Mord in Berlin-Friedrichshain für mehrere Jahre ins Gefängnis. (Symbolbild) © Daniel Naupold/dpa

Das Gericht verdonnerte den 25-Jährigen zu acht Jahren Haft wegen Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, Geiselnahme in Tateinheit mit Körperverletzung und wegen Bedrohung.

In der Nacht auf den 28. Februar hatte der junge Mann an der Simplonstraße einem ihm unbekannten 52-Jährigen ohne jeden Anlass ein Messer in den Rücken gerammt. Danach trat er auf den Kopf des am Boden liegenden Mannes ein, der später notoperiert werden musste.

Nach der Tat fuhr der aus Sehnde in Niedersachsen stammende 25-Jährige zurück in seine Heimatgemeinde.

Dort nahm er im Rathaus mit einem Messer bewaffnet eine 57-jährige Frau als Geisel - laut eigener Aussage, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Erst als die Polizei ihm zusicherte, ihn anzuhören, ließ der Mann von seinem Opfer ab.

Bereits im Vorfeld soll der Angeklagte gegenüber seiner Ex-Freundin angekündigt haben, ihre Schwester oder andere Menschen zu töten. Doch warum diese grausamen Taten?