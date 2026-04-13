Prügel-Attacke gegen Shapira-Bruder: Schläger bekommt Recht und wird trotzdem verknackt

Berlin - Mehr als zwei Jahre nach einem brutalen Angriff auf den jüdischen Studenten Lahav Shapira (33) in Berlin ist der Täter auch im Berufungsprozess zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt worden.

Lahav Shapira (33), der Bruder von Comedian Shahak Shapira, erlitt schwere Verletzungen. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Das Landgericht Berlin verhängte gegen den 25-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren. Das Gericht habe allerdings nicht festgestellt, "dass die Tat einen antisemitischen Hintergrund hat", sagte die Vorsitzende Richterin Sinja Stachrowski.

In der ersten Instanz hatte das Amtsgericht Tiergarten im April 2025 drei Jahre Haft verhängt. Es habe sich um einen "antisemitischen Gewaltexzess" gehandelt, befand die Vorinstanz. Der Angeklagte hatte gegen das Urteil Berufung eingelegt. Der 25-Jährige - ein früherer Kommilitone Shapiras - hatte die Gewalttat gestanden. Er bestritt jedoch eine antisemitische Motivation.

Der frühere Lehramtsstudent der Freien Universität (FU) und das Opfer waren sich am 2. Februar 2024 – vier Monate nach dem Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 – zufällig in einer Bar in Berlin-Mitte begegnet.

Als Shapira das Lokal verließ, folgte ihm der 25-Jährige. Er habe den inzwischen 33-jährigen Studenten spontan niedergeschlagen und anschließend gegen den Kopf getreten, so das Gericht. Das Opfer erlitt Knochenbrüche im Gesicht und eine Hirnblutung.