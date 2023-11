Sie kennen sich seit 30 Jahren: Guter Bekannter stiehlt Rentnerin (93) eine halbe Million Euro

Ein 60-Jähriger soll eine 93-Jährige um rund eine halbe Million Euro betrogen haben. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Angefangen hat es mit einer Vollmacht, die die 93-Jährige dem 60 Jahre alten Mann vor 13 Jahren ausgestellt hatte, "damit er sie in ihren finanziellen Angelegenheiten vertrete", wie die Staatsanwaltschaft Berlin mitteilte.

Der Mann aber machte sich mit ihrem Geld selbst die Taschen voll. In einem Zeitraum von fünf Jahren, zwischen 2010 und 2015 soll er insgesamt 102 Fällen Geldbeträge zwischen 1000 Euro bis 15.000 Euro abgehoben bzw. auf sein Konto überwiesen haben. So hatte er in all den Jahren insgesamt 310.000 Euro bezogen.

Auch zwischen 2015 und 2018 machte er weiter. Es folgten weitere 31 Einzelüberweisungen vom Konto der Seniorin auf sein eigenes.

Außerdem habe er Anteile an Fonds sowie eine Wohnung der Frau verkauft. Der Gewinn wanderte in seine eigene Tasche.

Dadurch habe der 60-Jährige in diesem Zeitraum insgesamt weitere 240.000 Euro der Seniorin unterschlagen.