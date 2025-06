Berliner Killer-Arzt kommt vor Gericht: Hat er sogar mehr als 15 Morde begangen?

Berlin - In wenigen Wochen beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Killer-Arzt Johannes M. (40) vor dem Landgericht Berlin - ein schnelles Ende ist nicht abzusehen.

Alles in Kürze

Im Zuge der Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen sind mehrere Exhumierungen durchgeführt worden. © Str./TNN/dpa

Teilweise soll der Angeklagte zudem versucht haben, seine Taten durch das Legen von Bränden zu vertuschen.

Die 15 Fälle könnten allerdings nur die Spitze des Eisbergs sein, denn gegen Johannes M. lagen zwischenzeitlich 75 weitere Verdachtsfälle vor, die ihn, im Falle einer Bestätigung, zu einem der schlimmsten Serienkiller Deutschlands machen könnten.

Zu diesem Zweck ordnete die Staatsanwaltschaft bereits mehrere Exhumierungen an. Zudem wird auch geprüft, ob der Tatverdächtige schon zuvor gemordet haben könnte. Der Arzt war auch in Hessen und Nordrhein-Westfalen tätig.

Seit dem 6. August 2024 sitzt er in der JVA Moabit in Untersuchungshaft und hüllt sich zu den Vorwürfen bislang in Schweigen.

Die Berliner Staatsanwaltschaft strebt eine Verurteilung mit einer Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und anschließender Sicherungsverwahrung sowie ein lebenslanges Berufsverbot an.