Urteil gegen 23-Jährigen wegen IS-Propaganda gefallen: Nun ist der Traum vom Flugschein geplatzt

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Der Angeklagte habe auf seinem öffentlich einsehbaren Social-Media-Account drei Videos veröffentlicht, die Material der offiziellen Medienpropagandastelle der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) beinhalteten, befand das Berliner Landgericht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der einstige Flugschüler wurde den Angaben nach des Verbreitens von Propagandamitteln verfassungswidriger und terroristischer Organisationen schuldig gesprochen.

In einem Fall sei dazu aufgerufen worden, gegen "Ungläubige" in den Krieg zu ziehen, hieß es im Urteil. In einem anderen sei der IS glorifiziert worden. "Der Angeklagte wusste genau, was das ist, er hat gesucht und gefunden, er hat solches Gedankengut verbreitet."

Der 23-Jährige hatte zugegeben, die mit religiösen Gesängen unterlegten Videos zwischen Oktober 2022 und Mai 2023 veröffentlicht zu haben. Er habe allerdings keinen Hass verbreiten wollen, erklärte er.

Weil er kein Hocharabisch beherrsche, habe er die Gesänge inhaltlich nicht verstehen können - "mich interessierte der Klang, es hörte sich schön an", so der Angeklagte aus Berlin-Reinickendorf. Er sei gläubiger Muslim, "aber nicht radikal".