Wachmann erstochen: Bundesgerichtshof fällt finales Urteil

Potsdam/Karlsruhe - Jetzt ist es amtlich: Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Haftstrafe des Potsdamer Landgerichts von zwölf Jahren und acht Monaten gegen eine Frau nach dem Tod eines Wachmanns bestätigt.

Der Bundesgerichtshof hat die Haftstrafe für die Angeklagte bestätigt. (Archivfoto) © Michael Bahlo/dpa

Die Richter verwarfen die Revision der Angeklagten gegen das Urteil wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Die Überprüfung habe keinen durchgreifenden Rechtsfehler ergeben.

"Das Urteil des Landgerichts Potsdam ist damit rechtskräftig", teilte der BGH am Mittwoch mit. Der Beschluss fiel bereits am 22. Januar (Az.: 6 StR 473/25).

Das Landgericht hatte die Frau mit südafrikanischer Staatsangehörigkeit im April 2025 wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren und acht Monaten verurteilt (Az.: 21 Ks 8/24).

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass sie einen 33 Jahre alten syrischen Wachmann im Mai 2024 in einer Flüchtlingsunterkunft in Potsdam mit zwei Stichen in die Brust tötete.

Am Tag der Tat soll es zu einem Streit zwischen dem Wachmann und der Angeklagten gekommen sein. Der Mann starb später im Krankenhaus. Das Gericht folgte mit dem Strafmaß der Staatsanwaltschaft, die Verteidigung hatte Freispruch gefordert.