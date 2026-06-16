Anklage zählt Liste des Schreckens auf: Nach monatelanger Tyrannerei landet Stalker im Knast

Chemnitz - Nachdem seine Freundin sich von ihm getrennt hatte, tickte Nick E. (26) komplett aus und terrorisierte die junge Frau über Monate. Weil er für diese und andere Delikte von der ersten Instanz eine Haftstrafe kassierte, lief am Dienstag das Berufungsverfahren gegen den Stalker. Genützt hat es ihm nichts.

Stalker Nick E. (26, l.) muss für vier Jahre ins Gefängnis. © Harry Härtel/Haertelpress

Die Liste der Straftaten, die Nick gegen seine Ex-Freundin verübte, ist lang und erschreckend: So schlug er nach der Trennung der Chemnitzerin unter anderem mit einer Bierflasche auf den Kopf, drang in ihre Wohnung ein, zerstach die Reifen ihres Autos, stalkte sie, knackte ihren Instagram-Account und schüttete Klarspüler in ihre Trinkflasche - die sie zum Glück gleich auskippte.

Hierfür kassierte der in Mittelsachsen lebende Masseur vom Chemnitzer Amtsgericht eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren - unter Einbeziehung mehrerer Vorstrafen.

Weil er nicht ins Gefängnis wollte, ging er in Berufung.

Vor dem Landgericht gab sich der Stalker geständig: "Es tut mir wahnsinnig leid", sagte Nick kleinlaut.