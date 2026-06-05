05.06.2026 13:27 Ehefrau in Chemnitz getötet: So lange muss der Küchenbeil-Killer in den Knast

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Allahmir R. (39) brachte seine Ehefrau in Chemnitz mit einem Küchenbeil um. Nun fiel am Landgericht Chemnitz das Urteil.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Allahmir R. (39) brachte im September 2025 seine Ehefrau in Chemnitz mit einem Küchenbeil um. Für diese Tat wurde er mit der härtesten Strafe des deutschen Rechts verurteilt. Für den bestialischen Mord an seiner Ehefrau wurde Allahmir R. (39) am Freitag verurteilt. © Chempic Das Urteil fiel kurz nach 13 Uhr im Chemnitzer Landgericht. Der Afghane wurde wegen Mordes mit besonderer Schwere der Schuld zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. "Außerdem wurde Hinterbliebenenrente von jeweils 15.000 EUR für die Kinder, die als Nebenkläger aufgetreten sind, zugesprochen", teilt das Gericht mit.



Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Femizid löste in Chemnitz Bestürzung aus. Nach der Tat kamen mehrere Menschen in der Chemnitzer Innenstadt zum Trauern zusammen.

Titelfoto: Chempic