Er bot Tickets an, lieferte aber nie: Kleinanzeigen-Betrüger zockte mehr als 50 Konzertfans ab

Chemnitz - Konzerte, Festivals oder Bundesligaspiele - bei Christian G. (43) konnte man Tickets für Großevents bestellen. Das Problem: Die Ware kam nie beim Käufer an. Am Mittwoch wurde der Intensiv-Betrüger vom Chemnitzer Amtsgericht verurteilt - kam um den Knast aber nochmal herum.

Christian G. (43) wurde am Amtsgericht Chemnitz der Prozess gemacht. © haertepress

Die Liste der Anklagepunkte ist lang: Der arbeitslose Christian bot in den Jahren 2015 bis 2017 auf der Plattform eBay-Kleinanzeigen Einlassbändchen für hochwertige Veranstaltungen wie das Bundesligaspiel RB Leipzig gegen Bayern München, Kaisermania in Dresden, oder Max Raabe in der Elbphilharmonie an.

51 Mal zog der in Nordrhein-Westfalen lebende Angeklagte mit seiner Masche Käufer über den Tisch. Der Gesamtschaden beträgt rund 44.000 Euro.

Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich der gelernte Kfz-Mechaniker verantworten, weil Geschädigte im Chemnitzer Gerichtsbezirk Anzeige erstatteten.

Weil ihm im Falle eines Geständnisses eine Bewährungsstrafe in Aussicht gestellt wurde, ließ sich der einschlägig verurteilte Betrüger am Mittwoch ein.

"Es tut mir wirklich leid", sagte Christian. Die Verteidigung erklärte, dass er mit den Gaunereien seine Glücksspielsucht finanzieren wollte.