Chemnitzer Bluttat landet vor Gericht: Erstach der 29-Jährige seine Freundin?

Chemnitz - Was hat Erik J. (29) vergangenen Sommer getan?

Polizei und Rettungskräfte verschafften sich Zutritt zur Wohnung der toten Nina Z. (†35) in der Chemnitzer Marie-Tilch-Straße. © Haertelpress

Für die Staatsanwaltschaft ist die Sache klar: In einem Plattenbau in Chemnitz-Hutholz hat er laut Anklage seine Freundin Nina Z. (†35) erstochen und dann in der Wohnung liegen lassen. Vor dem Chemnitzer Landgericht muss sich der Slowake seit dem heutigen Montag verantworten.

Der arbeitslose Gelegenheitsmaurer schwieg zum Prozessauftakt zu den Vorwürfen. Er verfolgte die Verhandlung zu der Tat interessiert, wirkte aber unbeteiligt, als ihm eine Dolmetscherin das Geschehen übersetzte.

Oberstaatsanwalt Stephan Butzkies (55) schilderte, dass es im Juli 2023 in der Wohnung in der Marie-Tilch-Straße zu einem Streit gekommen sein muss. In dessen Folge soll der Angeklagte dann "mit einem nicht identifizierten Tatwerkzeug" zugestochen haben. Die Waffe wurde bis heute nicht gefunden.

Am ersten von insgesamt sechs angesetzten Verhandlungstagen wurden als Zeugen vor allem Familie und Freunde des Opfers gehört.