Frau (†35) in Chemnitz umgebracht: Polizei schnappt Verdächtigen

Mitte Juli wurde eine 35 Jahre alt Frau in Chemnitz leblos aufgefunden. Nun wurde in Kiel ein Tatverdächtiger festgenommen.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Nach dem Leichenfund mitten Juli in Chemnitz-Hutholz wurde nun ein Verdächtiger festgenommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der 28 Jahre alte Tatverdächtige in Kiel (Schleswig-Holstein) geschnappt.

Die Leiche der jungen Frau wurde Mitte Juli in einem Plattenbau im Heckertgebiet gefunden. Nun wurde ein Verdächtiger festgenommen. © Ralph Kunz Am 16. Juli wurde in einer Wohnung in der Marie-Tilch-Straße Lina Z. (†35) leblos aufgefunden. Die Slowakin war schon mehrere Tage nicht gesehen worden und es gab auch keinen Kontakt zu ihr. Am Sonntagabend kamen dann Polizei und Feuerwehr in dem Haus im Heckertgebiet zum Einsatz. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der 35-Jährigen feststellen. So wie die junge Frau aufgefunden wurde, deutete alles auf ein Tötungsdelikt hin. Vom mutmaßlichen Täter fehlte jede Spur. "Schon frühzeitig hatte sich der Tatverdacht gegen den slowakischen Staatsangehörigen aus dem persönlichen Umfeld der Geschädigten ergeben, dessen Aufenthaltsort zunächst unbekannt war", so eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.

Haftbefehl gegen 28-Jährigen erlassen