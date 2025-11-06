Chemnitzerin von Ampel erschlagen! Prozess kurzfristig verschoben

Chemnitz - Evelyn K. (†63) starb, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort stand. Sie wartete Anfang Juli 2024 in Chemnitz an einer Ampel. Dann plötzlich ein Unfall: Ein Auto krachte gegen den Ampelmast - der fiel um und erschlug die Frau . Dieser unglaubliche Fall sollte am Donnerstag vor dem Chemnitzer Amtsgericht verhandelt werden. Doch der Prozess fiel aus, obwohl der Angeklagte vor Ort war.

Bei dem Unfall fiel ein Ampelmast um und erschlug Evelyn K. (†63). © Haertelpress

Viktor P. baut den fatalen Unfall. Nun steht er wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Laut Anklage wollte der damals 21-Jährige bei Rot von der Annaberger Straße nach links auf die Heinrich-Lorenz-Straße abbiegen. Dabei krachte er in eine Straßenbahn.

"In Folge des Zusammenstoßes kam der Kleintransporter ins Schleudern und kollidierte erneut mit der Straßenbahn sowie mit einem Ampelmast", beschrieb die Polizei damals den Unfallhergang.

Der Mast kippte um und erfasste Evelyn K. Ihre Begleiterin erlitt einen schweren Schock. Viktor P. kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Seine Mitfahrer, eine 37-Jährige und ein Elfjähriger, sowie die Tramfahrerin (57) und eine Passagierin (48) wurden leicht verletzt.

Der gestrige Termin wurde bereits vor langer Zeit terminiert, teilte eine Gerichtssprecherin auf TAG24-Anfrage mit.