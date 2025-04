Drittes Geständnis, dritte Version im Mordprozess Kleinertz: Was geschah wirklich in der Nacht?

Chemnitz - Im Prozess um den ermordeten Chemnitzer Herz-Mediziner Klaus Kleinertz (†69) hat am Montag Simone I. (53) als letzte Angeklagte ihre Aussage gemacht - und abermals eine neue Version der Tat erzählt. In dem spektakulären Fall könnte es am Dienstag zu den Plädoyers kommen.