Überfall auf Chemnitzer Juwelier: Prozess startet Ende Juli

Alles in Kürze

Die Gangster drangen in das Geschäft ein, hielten den Inhaber gewaltsam in Schach und klauten Bargeld und Schmuck im Wert von circa 50.000 Euro.

Der Ukrainer saß drei Monate in Haft und kam gegen Zahlung einer Geldauflage auf freien Fuß. Der Prozess am Chemnitzer Amtsgericht beginnt am 29. Juli.