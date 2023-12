Elf Jahre Haft für blutigen Ausraster: Gatte tötete seine Frau mit Messer und Gabel

Majed K. (48) muss wegen Totschlags für lange Zeit hinter Gitter. © Haertelpress

Die Staatsanwaltschaft forderte wegen eines besonders schweren Falls des Totschlags lebenslänglich, die Verteidigung wegen einer angeblichen Steuerungsunfähigkeit Freispruch.

Letztendlich verurteilte das Gericht unter dem Vorsitzenden Janko Ehrlich (50) den Angeklagten am heutigen Freitag wegen Totschlags zu elf Jahren Haft.



Die Kammer sah es als erwiesen an, dass Majed K. am 28. April auf seine Frau in der gemeinsamen Wohnung in Aue zehnmal mit einem Messer einstach und dabei auch die Halsschlagader traf.

Das Opfer verblutete noch vor Ort. Zusätzlich malträtierte K. seine dritte Frau mit einer Gabel! Während der Tat befanden sich fünf der sechs Kinder in der Wohnung.

Der in Syrien geborene Staatenlose brach am letzten Verhandlungstag sein Schweigen, wollte sich an Details der Tat aber nicht mehr erinnern können: "Ich bin kein Verbrecher", wiederholte er mehrfach. Dem widersprach, dass er bereits am Tag der Tat zu einem Beamten sagte, dass er seine Frau umgebracht habe.