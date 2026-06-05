05.06.2026 06:28 Frau in Chemnitz brutal getötet: Wird er heute als Fleischerbeil-Killer verurteilt?

Allahmir R. (39) soll seine Ehefrau Masoma (†38) in Chemnitz mit einem Fleischerbeil getötet haben. Am Freitag fällt das Urteil.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Es war ein grausames Verbrechen: Im September 2025 soll Allahmir R. (39) seine Ehefrau Masoma (†38) in Chemnitz mit einem Fleischerbeil getötet haben. Am Freitag soll das Urteil gegen den mutmaßlichen Killer fallen. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe.

Allahmir R. (39) soll seine Frau bestialisch getötet haben: Am Freitag wird das Urteil erwartet. © Chempic Was die Staatsanwaltschaft dem Afghanen vorwirft, ist an Brutalität kaum zu übertreffen. Mit einem fast ein Kilogramm schweren Fleischerbeil soll der 39-Jährige seine afghanische Ehefrau attackiert haben. Damit richtete der mutmaßliche Killer im gemeinsamen Schlafzimmer ein Blutbad an.



Allahmir R. wurde nach der Tat festgenommen - in Unterhose holten die Beamten den 39-Jährigen aus dem Wohnblock. Seine Ehefrau überlebte den brutalen Angriff nicht. Warum musste die vierfache Mutter sterben? Laut Anklage wollte sich Masoma von ihrem Ehemann trennen. Schon am Abend vor der Tat soll Allahmir seine Gattin in der gemeinsamen Wohnung eingesperrt haben.



Laut Staatsanwaltschaft wurde das Opfer "jahrelang in Todesangst gehalten" - der mutmaßliche Killer glaubte wohl, über Leben und Tod seiner Ehefrau bestimmen zu dürfen.



Dafür fordern Staatsanwaltschaft und Nebenklage die härteste Strafe im deutschen Recht: die Verurteilung wegen Mordes und die besondere Schwere der Schuld. Heißt: Im Falle einer Verurteilung kann Allahmir nicht nach 15 Jahren aus dem Knast entlassen werden, sondern muss deutlich länger einsitzen. Die Urteilsverkündung ist für Freitag (13 Uhr) angesetzt.

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