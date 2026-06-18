Staatsanwalt sicher: Chemnitzer Pflege-Mitarbeiter erdrosselte Rentnerin mit Schlafanzug

Chemnitz - Er soll die 91-jährige Klara Liane M. in einem Chemnitzer Pflegeheim brutal erdrosselt haben . Dem mutmaßlichen Täter - ein Mitarbeiter der Einrichtung - wurde eine psychische Störung attestiert. Doch beim Prozessauftakt am Donnerstag sorgten die Zeugenaussagen für ein gegenteiliges Bild.

Mouemen A. (23) hüllte sich bislang in Schweigen. © Haertelpress

Was Staatsanwalt Carsten Schönfeld (37) in der Antragsschrift des Sicherungsverfahrens verlas, hatte es in sich. So soll der damalige Pflege-Azubi im Pflegeheim "Haus Steinbachhof" am Mittag des 18. Januar in das Zimmer der betagten Dame gegangen sein, "um diese auftragsgemäß für die Mittagsruhe vorzubereiten", so Schönfeld.

Nach sechs Minuten erdrosselte Mouemen A. (23) laut Antragsschrift die Rentnerin mit einem Teil ihres Schlafanzuges im Badezimmer.

So grausam die Tat war, so rätselhaft waren die Zeugenaussagen am Donnerstag vor dem Chemnitzer Landgericht. Sowohl ehemalige Kollegen als auch ein Bekannter haben den jungen Mann als sehr ruhig und verschlossen wahrgenommen.

Zu keinem Zeitpunkt soll es zu einem aggressiven Verhalten gekommen sein.