Große Mengen Drogen im Bungalow gehortet: Der "Haschbaron" aus dem Erzgebirge

Chemnitz/Burkhardtsdorf - Haschisch, Marihuana und Crystal in rauen Mengen: Laut Staatsanwaltschaft wollte Mirko G. (53) vom erzgebirgischen Burkhardtsdorf aus mittels Drogenverkauf groß rauskommen. Doch daraus wurde nichts - der verhinderte "Haschbaron" landete am Dienstag vor dem Landgericht Chemnitz .

Der Angeklagte (53) wollte laut Staatsanwaltschaft in Burkhardtsdorf und Umgebung den Drogenmarkt ausbauen. © Erzgebirgsnews/André März

Bei einer Durchsuchung am 19. September 2024 stellten Beamte in Mirkos Bungalow in Burkhardtsdorf 603 Gramm Haschisch, ein Kilogramm Marihuana sowie 408 Gramm Crystal und mehrere Tütchen sicher.

"Dabei plante der Angeklagte, das Cannabis und die Betäubungsmittel später gewinnbringend weiterzuverkaufen", so die Anklage. Außerdem fanden die Ordnungshüter mehr als 10.000 Euro.

Darüber hinaus soll er die Verbindung zwischen zwei Komplizen hergestellt haben, die am 10. Januar 2023 per Auto 60,6 Gramm Crystal aus Tschechien nach Deutschland schmuggelten. Der Stoff war in der Rücklehne des Autos versteckt.

Mit der Schmuggelei will Mirko nichts zu tun haben. Er kenne die beiden Fahrer, wies sie nach eigener Aussage jedoch an, in Tschechien Alkohol und Zigaretten zu kaufen.