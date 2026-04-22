Hund bringt E-Scooter-Fahrer zu Fall, Rentner stirbt: Jetzt steht das Frauchen vor Gericht

Chemnitz - Wie viel Pech kann man haben? Weil Dagmar S. (65) ihren Hund nicht unter Kontrolle hatte, stürmte er über die Straße und rannte gegen einen E-Scooter, dessen Fahrer (79) auf die Straße stürzte. Dabei verletzte sich der Rentner so schwer, dass er an den Folgen starb. Am Mittwoch musste sich die Hundehalterin verantworten - wegen fahrlässiger Tötung.

Stafford-Mischlingshündin "Cookie" rannte gegen den E-Scooter - dieser fiel mit dem Fahrer um. (Symbolfoto) © imago/stock&people

Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände: Dagmar S. versuchte am Vormittag des 22. Mai 2025 gerade, ihre Stafford-Mischlingshündin "Cookie" (2) zu Hause anzuleinen - da stürmte das Tier durch die offene Wohnungstür nach draußen.

Auf der Wittgensdorfer Straße rannte das Tier dann in einen E-Scooter hinein, der aus Richtung Am Küchwald in Richtung Bornaer Straße fuhr.

Dabei stürzte der Fahrer so schwer, dass er ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitt und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Tragischerweise verstarb er dort vier Tage später an den Folgen des Unfalls. Der Rentner fuhr während der Fahrt ohne Helm.