Jahrelanger Missbrauch! Horror-Vater muss endgültig ins Gefängnis

Chemnitz - Wie grausam kann man sein: Jens K. (55) hat sich über einen Zeitraum von zehn Jahren an seiner ältesten Tochter (jetzt 23) vergangen. Dafür kassierte er am Amtsgericht Freiberg eine deftige Haftstrafe. Am Chemnitzer Landgericht fand am heutigen Donnerstag die Berufung statt.