Landgericht verurteilt Totschläger, doch Verteidigung droht schon mit Revision

Chemnitz - Am Montag wurde Erik J. (29) verurteilt, weil er seine Freundin Nina Z. (†35) in einem Plattenbau im Chemnitzer Heckert-Gebiet erstochen hat. Das Landgericht Chemnitz sieht seine Schuld als bewiesen an. Trotz Indizien-Prozess, bei dem weder Geständnis noch Zeugen die Tat unmittelbar belegen konnten.

Erik J. (29) muss wegen Totschlags für zehn Jahre hinter Gitter. © Harry Härtel/Haertelpress

"Ich bin schockiert, was da passiert ist", sagte Erik J. vor Gericht. Als Angeklagter hatte er das letzte Wort. Es war zudem das einzige Mal, dass sich der Slowake am Landgericht zu dem Tötungsdelikt äußerte.

Oberstaatsanwalt Stephan Butzkies (55) sah es in seinem Plädoyer als erwiesen an, dass der Arbeitslose seine Freundin im Juli 2023 in der gemeinsamen Wohnung in Chemnitz-Hutholz erstach und dort liegen gelassen hatte. Er forderte neun Jahre Haft wegen Totschlags.

Verteidigerin Diana Lorenz (44) sah in der Beweisführung der Anklage lediglich "Möglichkeiten" und "Wahrscheinlichkeiten". Sie führte an, dass unter anderem die DNA einer unbekannten weiblichen Person auf einem Kissen direkt neben der Toten gefunden wurde. Lorenz schlussfolgerte, dass auch diese unbekannte Person der Täter sein könnte.

Die Juristin forderte einen Freispruch.