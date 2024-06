Mann stach Ex-Freundin vor den Augen der Kinder nieder: So lautet das Urteil

Lars S. (42) wurde vom Chemnitzer Landgericht wegen gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen. © Haertelpress/Harry Härtel

Einen Tag vor dem Geburtstag einer seiner Kinder im November habe er das in die Tat umsetzen wollen, was er vorher per SMS angekündigt hatte, so das Gericht: die Tötung der Ex-Freundin vor den Augen der Kinder (4, 5), die gerade von Susanne K. für die Kita fertig gemacht wurden.

Alkoholisiert (laut Gericht 2,2 Promille) rammte er der Frau mehrfach das Messer in den Bauch, flüchtete dann aber aus der Oelsnitzer Wohnung. Die Ex-Freundin, die auch als Nebenklägerin auftrat, überlebte und musste zweimal notoperiert werden.

Der Mann hatte während des gesamten Prozesses geschwiegen, jedoch über seine Verteidigerin Kerstin Börner mitgeteilt, er könne sich nicht erinnern. Die Anwältin zeigte sich mit dem Urteil sehr zufrieden.

Die Staatsanwaltschaft prüft dagegen, in Revision zu gehen. Diana Enzinger, Anwältin der Nebenklage, sagte: "Meine Mandantin leidet bis heute massiv unter dem Erlebnis. Für sie war es aber wichtig, dass sie vor Gericht ausführlich auch über die Beziehung sprechen konnte."