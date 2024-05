Toxische Liebe führte ihn vor Gericht! Erzgebirger wollte Freundin ermorden

Chemnitz - Bluttat im Erzgebirge : Lars S. (42) soll auf seine Lebensgefährtin (43) in der gemeinsamen Oelsnitzer Wohnung eingestochen haben, sodass diese nur durch eine Operation gerettet werden konnte.

Lars S. (42) muss sich wegen versuchten Mordes verantworten. © Haertelpress

Der Prozessauftakt am Landgericht Chemnitz offenbarte am gestrigen Montag das Bild einer toxischen Beziehung. Laut Anklage soll Lars S. seiner Lebensgefährtin am 16. November 2023 gegen 9 Uhr im Hausflur aufgelauert und sie überfallen haben.

Der gelernte Maler und Schweißer habe sie zunächst mit sieben Faustschlägen auf den Kopf niedergestreckt. Mit den Worten "Ich stech' dich ab" habe er ihr ein Messer (Länge: mindestens zehn Zentimeter) mehrfach in den Bauch gerammt.

Zur Tatzeit hielten sich zwei (4 und 5) der drei gemeinsamen Kinder in der Wohnung auf.

Nachdem das Opfer mehrmals in den Genitalbereich des Angreifers getreten hatte, ließ dieser von ihr ab und flüchtete. Die Ordnungshüter trafen Lars S. in dessen neuer Bleibe und nahmen ihn fest. Dort ermittelten die Beamten laut Polizeibericht per Alkoholtest einen Wert von 1,6 Promille.