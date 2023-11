Missbrauchte er seine Frau, während sie bewusstlos war? Erzgebirger im Gericht festgenommen

Chemnitz - Er soll seine Frau in der gemeinsamen Wohnung und im Urlaub sexuell missbraucht haben - während sie schlief und bewusstlos war. Dabei soll Falk Z. (35) seine Handlungen gefilmt haben. Am heutigen Freitag startete der Prozess am Landgericht Chemnitz - und endete mit einer Festnahme.

Falk Z. (35) soll sich mehrfach sexuell an seiner Frau vergangen haben. © Haertelpress

"Termin verpasst", lautete die Antwort des Angeklagten auf die Frage von Richter Ehrlich, warum er zweieinhalb Stunden zu spät zur Sitzung kam. Der gelernte Maurer musste per Polizei vom Erzgebirge nach Chemnitz eskortiert werden.

Die ihm zur Last gelegten Taten hatten es in sich. Z. soll Ende 2021 und in der ersten Jahreshälfte 2022 an neun Tagen sexuelle Handlungen an seiner Frau vorgenommen haben, als diese schlief oder bewusstlos war.

Der Beschuldigte soll der Gattin unter anderem den Arzneistoff Tramadol in den Sekt gekippt haben, sodass diese ohnmächtig wurde. Laut Anklage nutzte Z. dabei eine Geschmacks- und Geruchsbeeinträchtigung seiner Frau aus, die von einer Corona-Erkrankung herrührte. Danach verging er sich laut Anklage an ihr, indem er sie anal missbrauchte.

Falk Z. ist unter anderem angeklagt wegen Vergewaltigung in fünf Fällen sowie gefährlicher Körperverletzung.

Für den Angeklagten endete der Prozessauftakt mit einer Überraschung: Richter Ehrlich ließ den Mann im Gerichtssaal festnehmen, da er mehrmals den Saal verlassen wollte sowie eine hohe Haftstrafe zu erwarten habe.