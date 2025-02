Mit 2,08 Promille intus tötete er eine Radfahrerin, jetzt kommt Ronny S. in den Knast

Chemnitz/Mulda - Berufungsverfahren ohne Erfolg! Nachdem Ronny S. im Sommer 2022 unter starkem Alkoholeinfluss einen tödlichen Unfall gebaut hatte, wurde er zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten ohne Bewährung verurteilt. Am Chemnitzer Landgericht ging er am Dienstag in Berufung.