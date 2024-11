Mit schönem Foto aus ihrer Jugend gelockt: Falsche Eva (56) zockt liebestollen Herren ab

Chemnitz - Sie gab sich auf Internetplattformen unter anderem als "Eva" aus und zog ein einsames Herz über den Tisch . Für diese und weitere Taten wurde die Chemnitzerin Morena L. (56) zu einer Haftstrafe verdonnert. Weil sie nicht ins Gefängnis möchte, ging es am Dienstag vor das Landgericht.

Es sind haarsträubende Geschichten, die sich die ehemalige Hebamme und jetzige EU-Rentnerin auf dem Datingportal LoveScout24 hat einfallen lassen: Mal sei sie in großen finanziellen Schwierigkeiten. Dann stünde bereits der Gerichtsvollzieher vor der Tür.

Morena L. (56, r.) verbarg ihr Gesicht zum Prozessauftakt. © Harry Härtel/Haertelpress

Um abermals eine Bewährung für die vielfach vorbestrafte Morena L. zu erreichen, startete am Dienstag die Berufungsverhandlung. Dort gab sie an, dass die Möglichkeit bestehe, ihrem Opfer das Geld aus einer angeblichen Erbschaft zurückzuzahlen. Dies sei jedoch noch in der Schwebe.

Richter Markus Zimmermann (65) stellte bereits klar, dass nur "besondere Umstände", wie die Schadenswiedergutmachung, Morena L. vor dem Gefängnis bewahren könnten.

Die Verhandlung gegen die falsche Eva wird am 28. November fortgesetzt. Falls Morena L. zu dem Termin nicht erscheint, muss sie in Haft.