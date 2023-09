Staatsanwalt sicher: Diese Liebesbetrüger zockten einen Chemnitzer ab!

Chemnitz - Er suchte die große Liebe - und wurde abgezockt: Ein 67-Jähriger surfte auf dem Datingportal "LoveScout24" und stieß auf "Eva". Was er nicht wusste: Hinter dem Profil sollen zwei Chemnitzer gesteckt haben, die abkassieren wollten. Am gestrigen Montag fand der Prozessauftakt wegen Betrugs am Amtsgericht Chemnitz gegen die mutmaßlichen Betrüger statt.