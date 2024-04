Pro-Chemnitz-Stadtrat wegen versuchter Nötigung vor Gericht

Chemnitz - Weil er trotz Untersagung an einer Podiumsdiskussion über rechte Gewalt im smac teilnehmen wollte, soll das Chemnitzer Stadtratsmitglied Robert Andres (34, Pro Chemnitz/Freie Sachsen) einem Gast gedroht haben. Am Amtsgericht Chemnitz erfolgte am Montag der Prozessauftakt.