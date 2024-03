Nach ABC-Einsatz auf Chemnitzer Sonnenberg: Sammelwütiger Chemiker vor Gericht

Chemnitz - Salpetersäure, Schwefelsäure, Nitroglyzerin: Weil Chemiker Hans B. (61) die hochgefährlichen Stoffe in Massen hortete, kam es im April 2022 auf dem Sonnenberg zu einem ABC-Einsatz . Auch die nächsten Tage machten die Behörden weitere Funde.

Hans B. (61, l.) wurde am heutigen Donnerstag unter anderem wegen des unerlaubten Umgangs mit explosionsgefährlichen Substanzen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. © Haertelpress

B. musste sich dafür am heutigen Donnerstag vor dem Amtsgericht verantworten. Der Angeklagte gestand vollumfänglich die Hortung von zahlreichen Chemikalien.

Nachdem er mit Substanzen hantierte und dies aus dem Ruder lief, gab es einen Großeinsatz der Feuerwehr am 7. April 2022 in der Humboldtstraße. In den kommenden Tagen fanden sie daraufhin weitere Stoffe. Einige wurde beschlagnahmt, andere kontrolliert gesprengt.

Als Chemiker wollte er beruflich wie privat Experimente durchführen. Die Tatsache, dass er dies nicht in einem gesicherten Labor machte, sondern bei sich zu Hause, schien Hans B. nicht zu beunruhigen. "Ihr wissenschaftlicher Eifer hat die Vernunft übertrumpft", erklärte Richter Christian Behr (36).

Nach circa zwei Stunden Verhandlungsdauer wurde der erheblich vorbestrafte Hans B. unter anderem wegen "des unerlaubten Umgangs mit explosionsgefährlichen Substanzen" zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren mit einer vierjährigen Bewährungszeit verurteilt.