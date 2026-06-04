Schmier-Attacke auf rechtes Schulungszentrum in Chemnitz: Student vor Gericht

Chemnitz - Auf das Geschmiere folgte die Gerichtsverhandlung: Weil er vor einem Jahr die Fassade eines Gebäudes in Chemnitz beschmierte, das von der Identitären Bewegung genutzt wird, musste Julian Löser (29) am Donnerstag vor Gericht erscheinen. Vor dem Gebäude gab es eine Demonstration für den Angeklagten.

23 Aktivisten demonstrierten am Donnerstag vor dem Amtsgericht. © Harry Härtel/Haertelpress

Was war passiert? Julian besprühte am Morgen des 3. Juni 2025 die Außenwand des Hauses in der Edisonstraße in Chemnitz mit violetter Farbe. Danach enthüllte er ein Banner.

Laut Amtsgericht beträgt der Sachschaden durch die Schmiererei 4581,50 Euro. Weil der Student den Strafbefehl in Höhe von 2700 Euro nicht akzeptierte, musste er vor Gericht.

Vor dem Gebäude demonstrierten 23 Teilnehmer für den Angeklagten. Dabei blieb es laut Polizei friedlich.