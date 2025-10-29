Urteil im Bordell-Prozess: So lange bleibt die Puff-Mutter vom Kaßberg im Knast

Urteil im Chemnitzer Bordell-Prozess gefällt! Xiaoxue R. musste sich unter anderem wegen unerlaubten Aufenthalts und Einschleusens von Ausländern verantworten.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Urteil im Chemnitzer Bordell-Prozess gefällt!

Xiaoxue R. (59) muss für mehr als drei Jahre ins Gefängnis.
Xiaoxue R. (59) leitete auf dem Chemnitzer Kaßberg ein Bordell und musste sich unter anderem wegen unerlaubten Aufenthalts und Einschleusens von Ausländern verantworten.

Die Chinesin saß bereits in U-Haft - und wird noch eine ganze Weile im Knast sitzen.

Das Landgericht Chemnitz verurteilte die Frau zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Zudem wurden die bei der Angeklagten sichergestellten 50.000 Euro eingezogen.

Überdies wurde die Einziehung von 386.000 Euro, die den Einkünften aus dem illegalen Betrieb entsprechen, angeordnet. Außerdem trägt Xiaoxue R. die Kosten des Verfahrens.

