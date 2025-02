Weil sie Molotow-Cocktails in Wohnung warfen: Trio erhält hohe Haftstrafen

Chemnitz - Brandgefährlich! Sie warfen in eine Wohnung eines Chemnitzer Mehrfamilienhauses Molotowcocktails. Ziel der Aktion war es, einen Mann zu töten. Dafür standen drei Araber wegen mehrfachen Mordversuchs vor Gericht . Das Landgericht Chemnitz verkündete am heutigen Montag das Urteil.

Die drei Araber beschlossen in der Nacht zum 12. Juni 2023, einen Mann zu töten.

Die Kammer um die Vorsitzende Richterin Annegret Schubert (48) verurteilte das Molotow-Trio wegen versuchten Mordes in zehn Fällen, gefährlicher Körperverletzung und anderer Delikte zu jeweils hohen Haftstrafen:

Die Wohnung in der Annenstraße wurde durch den Brandanschlag verwüstet. © Harry Härtel/Haertelpress

Die Wohnung des Opfers befand sich in der Annenstraße in Chemnitz. In der Wohnung warfen die Araber mehrere Brandsätze.

Sowohl der Geschädigte, als auch drei weitere Hausbewohner kamen mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Laut Gerichtssprecherin Marika Lang (60) spielte bei dem Verurteilten Bilal A. dessen Tablettensucht eine Rolle - bei einem erwachsenen Straftäter hätte die Abhängigkeit als verminderte Schuldfähigkeit Berücksichtigung gefunden.

"Die Vorsitzende betonte mehrfach, dass die Angeklagten großes Glück gehabt hätten, dass keiner schwerer verletzt worden oder gestorben ist, da etliche Hausbewohner im Schlaf angetroffen worden seien", erklärte Lang auf TAG24-Nachfrage.