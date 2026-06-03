Zweitschlüssel-Masche: Lange Haft für Seriendiebin aus Sachsen

Chemnitz - Sie brach in Wohnungen ein - per Zweitschlüssel! Danach klaute Lydia H. (29) aus den Brieftaschen der Bewohner Bargeld und Kreditkarten , um ihren Lebensstil zu finanzieren. Dafür wurde die Serieneinbrecherin vom Chemnitzer Amtsgericht zu einer saftigen Haftstrafe verdonnert.

Der Prozess gegen Lydia H. (29) wurde am Amtsgericht Chemnitz verhandelt. © Ralph Kunz

Laut Polizei drang die Verkäuferin in Wohnungen des Freiberger Stadtteils Wasserberg ein. Auch in Oederan verschaffte sie sich illegal Zutritt zu Wohnhäusern.

Der Tatablauf: Entweder klaute Lydia Zweitschlüssel, die sie im Treppenhaus ergatterte, oder sie fischte die Wohnungsschlüssel aus dem Briefkasten.

Die erbeuteten 20.626,80 Euro nutzte sie, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten - unter anderem konsumierte sie Drogen.

Das Chemnitzer Amtsgericht sprach die 29-Jährige in acht Einbruchs-Fällen schuldig. Außerdem gehen mehrere Fälle des Hausfriedensbruchs und Computerbetrugs auf ihr Konto.