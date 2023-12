14 Senioren in Dresden ausgeraubt: Räuber-Trio vor Gericht!

Dresden - Fies! Eine Bande Krimineller raubte innerhalb von einem Jahr in Dresden 14 Senioren aus! Mit den erbeuteten EC-Karten zockten sie 55.000 Euro von den Rentner-Konten ab. Gegen drei der mutmaßlichen Täter wird nun am Landgericht verhandelt.

Gärtnerin Katarina S. (47) gestand ihre Taten. © Peter Schulze

Der Staatsanwalt verlas 168 einzelne Taten gegen Alica H. (48), Katarina S. (47) und Miroslav H. (52).

Die Masche der Slowaken war immer gleich: Senioren wurden beim Einkaufen oder Geldabheben beobachtet und dann verfolgt.

In Hauseingängen, vor Arztpraxen oder im Fahrstuhl wurden die betagten Herrschaften (zwischen 86 und 91 Jahre), die nicht selten mit Rollator unterwegs waren, von den Frauen bedrängt.

So klauten sie ihnen Geldbörsen oder gleich die ganzen Taschen. Er stand demnach meist Schmiere.

Mit den erbeuteten EC-Karten wurde in Windeseile Geld abgehoben, Tankfüllungen bezahlt oder in Polen eingekauft. So wurde zum Beispiel einer Seniorin im Mai 2022 die Geldkarte geraubt. Innerhalb von 24 Stunden verschwanden bei über 40 Abhebungen Tausende Euro vom Konto!