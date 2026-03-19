17-Jähriger tötete Emma (†21) im Drogenrausch: Urteil zu mild?

Dresden - Emma (†21) wurde am 18. Mai 2025 von ihrem Freund (17) während eines Drogenrausches in einem Waldgebiet bei Laußnitz (Landkreis Bautzen) erstochen . Am Landgericht Dresden fiel nun das Urteil gegen ihn.

Emma (†21) starb am Rande einer Techno-Party in der Königsbrücker Heide, nachdem ihr Freund (17) sie mit einem Messer angegriffen hatte. (Archivfoto) © Steffen Füssel

Es war der Moment, auf den Freunde und Angehörige der in der Königsbrücker Heide getöteten 21-Jährigen gewartet hatten: Gerechtigkeit für ihre Emma.

Nach einer zehntägigen Hauptverhandlung hinter verschlossenen Türen in Dresden, inklusive umfangreicher Beweisaufnahme und Anhörung eines Gutachters, fiel das Urteil jedoch milder aus als viele erwartet hatten.

Denn der 17-Jährige kam ohne Haftstrafe davon und wird auch nicht in Sicherungsverwahrung kommen, wie das Landgericht Dresden mitteilt.

Stattdessen wird der Beschuldigte unbefristet in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Entscheidung ist rechtskräftig.

Bereits kurz nach der Tat war der Jugendliche in die Psychiatrie eingewiesen worden, statt wie üblich in Untersuchungshaft zu kommen.